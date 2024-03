São Paulo empata com o Athletico-PR e avança às quartas da Copa do Brasil sub-17

Nesta sexta-feira, o São Paulo empatou com o Athletico-PR por 2 a 2, pela volta das oitavas de finais da Copa do Brasil sub-17, no CT do Caju. Com o placar agregado de 4 a 3, o Tricolor avançou de fase.

Aos 12 minutos da primeira etapa, Lucca abriu o marcador para as Crias de Cotia. Pouco depois, aos 16?, Gustavo Gomes deixou tudo igual.

O Athletico-PR deixou tudo igual, aos 28? do segundo tempo, quando Gabriel Feitosa converteu e igualou o placar agregado. O Tricolor, porém, voltou a marcar com Angelo, aos 36?, e garantiu a ida à próxima fase. Após o apito final, houve um princípio de confusão, mas os ânimos logo se acalmaram.

COPA DO BR SUB-17: Fim de jogo! #CAPxSPFC (2-2) O Tricolor avança às quartas de final com a vantagem no placar agregado (3-4). ? Lucca

? Angelo#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/TWlwc6DwDu ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 15, 2024

Ainda permanecem na disputa, além do São Paulo, Fluminense, Cruzeiro, Paysandu, Maranhão, Sport, CRB e Corinthians.

O Tricolor está em busca do terceiro título da Copa do Brasil sub-17. A equipe faturou a primeira edição do torneio, em 2013, e repetiu o feito em 2021.