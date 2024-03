São Paulo anuncia a contratação do zagueiro Sabino

O São Paulo confirmou nesta tarde a chegada do zagueiro Sabino, de 27 anos.

O que aconteceu

O defensor assinou contrato até o o dia 20 de junho, com possibilidade de prorrogação até o final do ano. Ele estava livre no mercado desde que deixou o Sport, no início deste mês.

Sabino se recupera de uma cirurgia e está em processo de recondicionamento físico. Ele operou o pé esquerdo em dezembro de 2023 e terminará a recuperação antes de ficar à disposição de Thiago Carpini.

O jogador é o sexto reforço do Tricolor paulista para a temporada. Além dele, o clube contratou o volante Luiz Gustavo, o meia Damián Bobadilla e os atacantes André Silva, Erick e Ferreira.

Ele chega para dar profundidade na posição e ser uma opção de zagueiro canhoto. Ele aceitou um contrato de produtividade e é considerado como um teste.

Sabino começou a carreira no Santos. Ele também teve passagem por empréstimo ao Coritiba e defendeu o Sport por três anos, tendo conquistado o Pernambucano do ano passado.