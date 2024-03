São Paulo acerta contratação de zagueiro Sabino em acordo de produtividade

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo acertou a contratação do zagueiro Sabino, ex-Sport e que estava livre no mercado, em contrato curto de produtividade.

O que aconteceu

O Tricolor acertou com o defensor como um teste. O clube ainda discute se o vínculo será válido por três ou seis meses, mas a tendência é que seja o menor período.

Sabino chega para ser o zagueiro canhoto tão procurado pelo São Paulo. O técnico Thiago Carpini já havia salientado que o clube buscava alguém para o lado esquerdo da defesa, que era de Beraldo no ano passado.

A contratação deve ser anunciada oficialmente em breve. A contratação não foi visando o Paulistão e o defensor ainda será preparado.

Sabino foi revelado pelo Santos, passou pelo Coritiba e estava no Sport desde 2021. Na última temporada fez 58 jogos e marcou sete gols.

