Santos cria categorias de base sub-7, sub-8 e sub-9 para o futebol de campo; veja detalhes

Nesta sexta-feira, o Santos anunciou a criação de três novas categorias de base para o futebol de campo: sub-7, sub-8 e sub-9. O projeto é uma extensão da integração entre futsal e futebol e tem o principal objetivo de iniciar o trabalho de formação e captação a partir dos sete anos.

Com isso, o Peixe projeta que o atleta possa criar identificação com clube desde cedo, de forma gradual e, assim, já começar a se adaptar às diferenças do futebol de campo, como a grama, o tamanho da bola, o tamanho do campo, o tamanho da trave, o número de jogadores e as diferentes regras.

O trabalho é realizado com treinamentos que respeitam as faixas etárias das crianças, sem especializá-las em posições, buscando o desenvolvimento dos jogadores tanto no futsal como no futebol. Até os nove anos, o futebol de campo é jogado em sete contra sete, com traves e espaço reduzidos.

Felipe Sá, coordenador técnico da iniciação do futebol e da integração futsal e futebol, explicou a importância da conexão entre futsal e futebol de campo na formação dos jovens atletas.

"O atleta se forma na diversidade: joga-se na quadra, campo de grama, campo sintético, areia, rua, etc.. Esse é o grande diferencial do futebol brasileiro na formação de atletas. Por isso futsal e futebol andam juntos no Santos e os atletas do clube praticam as duas modalidades simultaneamente, até os 12 anos. Esse foi o processo que Neymar, Rodrygo, Gabigol, Kaio Jorge, Diego, Robinho, entre outros, fizeram lá atrás, quando chegaram no Santos", afirmou o profissional.

Felipe Sá ainda completou: "Uma das estratégias para que esse projeto aconteça com excelência é a integração total das comissões técnicas do futsal e futebol. São os mesmos treinadores e também o mesmo grupo de atletas nas duas modalidades, facilitando o processo de adaptação ao campo. O próximo passo é inserir essas categorias para terem vivências competitivas também no futebol, já que eles já disputam o campeonato paulista de futsal".

Confira a coordenação e comissões técnicas das categorias sub-7, sub-8 e sub-9 do Santos