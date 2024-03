Real Madrid não irá liberar seus jogadores às Olimpíadas de Paris e participação de Mbappé fica em xeque

As Olimpíadas de Paris estão cada vez mais perto - começa em 26 de julho -, e a medida que ela se aproxima os clubes começam a se movimentar nos bastidores. O Real Madrid já teria se precavido e contatado a Federação Francesa, avisando que não cederia seus atletas, segundo o L'Equipe. Essa decisão poderia afetar Kylian Mbappé, atualmente no PSG, mas que deve se transferir ao time espanhol na próxima temporada.

As Olimpíadas não são uma competição organizada pela FIFA e, por conta disso, os clubes podem escolher se liberam ou não seus jogadores.

O Real Madrid apresenta alguns grandes nomes do país sede da competição: Tchouaméni, Camavinga e Mendy, além de uma provável chegada de Mbappé. O craque francês tem um grande desejo de representar sua seleção no torneio.

De acordo com o L'Equipe, a ida de Kylian poderia mudar a decisão do Real Madrid, porém, mesmo com a liberação, a participação não será tarefa fácil para o atacante. Além dos jogos olímpicos, a França também disputará a Eurocopa em 2024, e a presença de Kylian nos dois torneios poderia afetar o seu descanso para a temporada 2024/25. O torneio continental tem início marcado para 14 de junho, com duração de um mês. Sendo assim, terminaria depois do começo das Olimpíadas, caso os franceses chegassem até a decisão.

O treinador da França, Didier Deschamps, avaliou a possibilidade de Mbappé jogar os dois campeonatos e se mostrou pessimista.

"É muito difícil em um nível psicológico e físico conseguir emendar duas competições como estas, sem ter férias", afirmou em entrevista coletiva.

Henry, ex-jogador e atualmente técnico da Seleção sub-21 e olímpica, respondeu se conta ou não com o astro francês.

"Não tenho nada certo. Dependo de um sim ou de um não de um clube. E mesmo que se eu tiver essa aprovação e o clube mudar de treinador nesse meio tempo, quem me diz que poderei contar com ele nesse momento?", disse.

Os Jogos Olímpicos tem início marcado para 26 de julho e ocorrerá até 11 de agosto, data da cerimônia de encerramento dos jogos.