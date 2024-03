Real Madrid denuncia insultos racistas a Vini Jr feitos pela torcida do Atlético de Madrid

O Real Madrid informou em comunicado oficial que apresentou uma queixa à Procuradoria Geral do Estado pelos crimes de ódio e discriminação, envolvendo insultos racistas, dirigidos a Vinicius Júnior pela torcida do Atlético de Madrid, nas oitavas de final da Champions League, e pelos ataques odiosos feitos pela torcida do Barcelona.

As ofensas ocorreram nos arredores do Estádio Metropolitano de Madrid, na partida entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, e do Estádio Olímpico de Montjuic, no jogo entre Barcelona e Napoli.

Na ocasião, os torcedores do Atlético de Madrid proferiram cantos racistas chamando o Vinicius Júnior de "chimpanzé" antes do confronto. Já em Barcelona gritavam "Vinicius, morra".

O clube merengue também solicitou ao Ministério Público da Espanha que acione às forças de segurança para verificar as gravações existentes em ambos locais e identificarem os autores dos insultos.

Confira a nota oficial na íntegra:

"O Real Madrid CF apresentou queixa à Procuradoria-Geral do Estado contra crimes de ódio e discriminação, pelos insultos racistas e odiosos dirigidos ao nosso jogador, Vinicius Junior, nas proximidades do Estádio Olímpico de Montjuic e do Estádio Metropolitano de Madrid diante dos jogos entre FC Barcelona x Napoli e Atlético de Madrid x Inter de Milão, pela Liga dos Campeões.

O Real Madrid pede ao Ministério Público que solicite às forças de segurança as gravações existentes em ambos os locais para identificar os autores dos referidos insultos racistas e de ódio.

O Real Madrid condena estes violentos ataques de racismo, discriminação e ódio que têm ocorrido, infelizmente repetidamente, contra o nosso jogador Vinicius Junior. O nosso clube continuará a trabalhar na defesa dos valores do futebol e do esporte, e permanecerá firme na luta pela tolerância zero a episódios tão repugnantes como os que continuam a ocorrer nos últimos tempos."