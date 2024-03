Flamengo: Quando foi o incêndio no Ninho do Urubu

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019. O episódio vitimou 10 jovens da base e deixou mais três feridos.

O que aconteceu

O fogo no alojamento começou durante a madrugada. Dormiam 26 meninos no CT.

O incêndio começou após um curto no ar-condicionado de um dos dormitórios. A investigação apontou ainda fatores que contribuíram, como o material dos contêineres onde os jovens estavam.

O episódio completou cinco anos no mês passado. O processo continua em trâmite na 36ª Vara Criminal, com oito pessoas denunciadas.

O Flamengo foi condenado a pagar cerca de R$ 3 milhões aos familiares de Christian Esmério. A família do goleiro foi a única a acionar a Justiça. Os parentes das outras vítimas fatais fecharam acordo com o clube.