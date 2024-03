Pulgar e Ayrton Lucas, do Flamengo, treinam normalmente e devem enfrentar o Fluminense

O técnico Tite, do Flamengo, não deverá ter problemas na escalação para o jogo contra o Fluminense. Isso porque o volante Pulgar e o lateral esquerdo Ayrton Lucas treinaram normalmente após saírem de campo no confronto de ida da semifinal do Campeonato Carioca com problemas físicos.

Além deles, o atacante Gabriel e o lateral direito Wesley também estão liberados. Os jogadores ficaram de fora da primeira partida para se recuperarem de lesões.

Com isso, Tite terá apenas o desfalque do meia Gerson, que se recupera de cirurgia nos rins, para a partida deste sábado.

Flamengo e Fluminense duelam neste sábado, às 21h (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Os rubro-negros podem perder por dois gols de diferença para avançar à final.