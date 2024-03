Presidente da Ponte diz que duelo contra o Palmeiras é 'Davi x Golias'

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam amanhã (16), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O UOL conversou com Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte, que admitiu que sua equipe é a zebra no duelo contra o Alviverde.

O que ele disse

O embate deste final de semana é Davi contra Golias. A Ponte Preta é a zebra, e a responsabilidade é total do Palmeiras. O que colocamos para os nossos jogadores é honrar a camisa acima de tudo. Um lema que nós conversamos nesta temporada é que os jogadores não podem dizer para nós que fizeram tudo que podiam, trabalhamos para eles fazerem até o que não podiam. Eles precisam sair de campo exauridos, é o que a torcida pede. Se conseguir um resultado positivo, melhor ainda. Não vamos com espírito de derrotados, mas todo mundo sabe que a responsabilidade é do Palmeiras. Se formos derrotas, vamos vender caro. Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, em entrevista ao UOL

Ponte Preta vive bom momento após sofrer em 2023

Iago Dias, da Ponte Preta, festeja gol marcado sobre o Corinthians em confronto do Campeonato Paulista Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

A Ponte fez a 8ª melhor campanha da fase de grupos do Paulistão e teve duas vitorias expressivas contra grandes do estado. A equipe comandada pelo técnico João Brigatti venceu o Corinthians por 1 a 0, em plena Neo Química Arena, e superou o São Paulo por 2 a 0. A única derrota contra os grandes foi para o Santos por 3 a 1.

Momento delicado no ano passado. A equipe disputou a Série A-2 do Paulistão em 2023 e conseguiu o acesso à elite com alguns sustos. Na Série B do Brasileirão, brigou para não cair para a Série C até as últimas rodadas, mas escapou — a diretoria sofreu para montar um elenco competitivo por ter sofrido com um transfer ban.

Contas turbinadas em 2024. Nesta temporada, a Ponte optou por negociar jovens que se destacaram na base e estavam no elenco profissional: Eliel (Cuiabá), Felipe Amaral (América-MG), Felipinho (Athletico-PR), Léo Naldi (Vitória) e DG (RB Bragantino). A venda desses atletas, os patrocínios na camisa e o acordo com a Diadora como nova fornecedora de material esportivo ultrapassam os R$ 30 milhões.

Ponte pagou bicho dobrado por vitória contra o Corinthians, e até por derrota. O time de Campinas nunca havia vencido o Alvinegro na Neo Química Arena, e pelo feito nesta temporada todos receberam bicho dobrado. Mesmo após perder para o Santo André na última rodada da fase de grupos do Paulistão, os jogadores também receberam um valor a mais por conquistarem a classificação para a próxima fase.

Veja outras aspas do presidente da Ponte Preta

Problemas no ano passado: "Sempre fizemos frente a Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Vencemos aquele Santos do Robinho na Vila Belmiro, o São Paulo no Morumbi, vencemos o Corinthians que seis meses depois foi campeão mundial e no Brasileirão de 2000 metemos 5 no Palmeiras. O problema é que máquina da Ponte Preta foi deteriorada. Nós temos R$ 340 milhões em processos, para um clube do tamanho da Ponte Preta é um problema gigantesco. Quando eu assumi o clube em janeiro do ano passado, o plano era retornar à elite do futebol paulista e fazer uma Série B digna, e nós conseguimos (com sustos, mas conseguimos). Ano passado, tivemos R$ 45 milhões em dívidas trabalhistas, e conseguimos parcelar ela em 10 anos. Sofri com transfer ban e não pude contratar jogadores para a Série B. Enquanto todos contratavam, nós estávamos impedidos".

Nova fase em 2024: "Já em 2024, nós conseguimos regularizar todas essas situações com o setor jurídico. Trouxemos um técnico que é cria da Ponte Preta [João Brigatti, atual técnico da Ponte é um ex-goleiro formado na base do clube], quando você traz alguém que é de dentro da casa, as coisas fluem muito melhor. Um clube como a Ponte Preta é cobrado na mesma dimensão dos grandes de São Paulo, mas o abismo financeiro entre nós e eles é enorme. A torcida e a imprensa de Campinas cobram uma Ponte como nos anos de 70 e 80. Depois que nós conseguimos nos livrar da Série C, montamos um time com a cara do clube, que às vezes carece de condição técnica, mas é um elenco muito aguerrido, a torcida gosta disso, a nossa história é ligada a isso".

Venda de jovens que se destacaram e processo de reformulação na Ponte: "Conseguimos equacionar as dívidas vendendo alguns jogadores. O salário desse mês, por exemplo, eles receberam 15 dias antes adiantados, não temos nenhum bicho atrasado. Quando conseguimos proporcionar essa condição melhor, a coisa anda. A Ponte Preta está se preparando, mas ainda vai demorar uns 10 anos para se reerguer".

Bicho dobrado contra o Corinthians e por possível vitória contra o Palmeiras: "Nós combinamos bicho para todos os jogos, mas na vitória contra o Corinthians, a primeira de nossa história na Neo Química Arena, acabamos pagando dobrado. A gente pagou bicho até após a derrota para o Santo André no último fim de semana. Mesmo perdendo, eles receberam bicho pela classificação para a próxima fase do Paulistão. Talvez amanhã eu converse com os jogadores sobre um valor a mais em caso de vitória contra o Palmeiras, com certeza vai rolar alguma coisa".