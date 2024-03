Flamengo: por que o Ninho do Urubu pegou fogo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, aconteceu devido a um curto-circuito em um ar-condicionado em um dos módulos do alojamento.

O que aconteceu

A perícia aponta que o incêndio foi "determinado por um fenômeno termoelétrico no interior do aparelho de ar-condicionado do quarto 06". O documento foi citado na denúncia do MPRJ.

O problema no aparelho de ar-condicionado foi citado em depoimentos. Alguns sobreviventes disseram à polícia que foram acordados sob avisos de que o aparelho estava pegando fogo.

Filipe Chrysmam descreveu o momento em que reparou que havia algo errado. Ele disse que acordou incomodado com o cheiro de queimado e temperatura do quarto muito alta. O jogador sentiu um vapor quente no rosto, momento que em percebeu que o ar-condicionado estava em chamas.

Funcionários também apontaram para o problema às autoridades. Benedito Ferreira, segurança do CT que ajudou a tirar alguns atletas do alojamento, disse que tentou apagar o fogo.

O MPRJ salientou o material do qual era feito os contêineres. O documento indica que os integrantes da NHJ que foram denunciados "jamais se preocuparem em analisar e certificar, com base nas normas técnicas afins, as propriedades dos materiais empregados nos módulos habitacionais".

O poder público apontou também "irregularidades nas instalações elétricas". O documento cita que "houve vistoria realizada pela empresa Light, no dia 12 de junho de 2018". É assinalado ainda irregularidades "envolvendo o acolhimento da categoria de base".