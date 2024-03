Pintado relembra ajuda no começo da carreira de Carille e elogia técnico do Santos

Nesse domingo, o técnico Pintado terá pela frente Carille no duelo entre Santos e Portuguesa por uma vaga na semifinal do Paulistão. O comandante da Lusa ajudou o rival no começo da carreira.

O treinador do Peixe revelou recentemente ao Sportv que Pintado abriu as portas do Paraná para ele começar a trajetória à beira do gramado. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o ex-volante abordou o tema.

"Eu lembro muito bem do Carille chegando na Vila Capanema para conversar com a gente, iniciar um sonho dele. Fico feliz de ter participado desse momento, porque também precisei. Eu jamais vou fechar as portas para uma pessoa séria, honesta, um grande profissional como é o Carille", comentou.

O treinador da Portuguesa comentou que os papéis se inverteram em um curso da CBF, após o título do Campeonato Brasileiro 2017.

"Compartilhar algo é sempre importante, assim como ele fez com a gente também, num curso da CBF que ele foi depois de ser campeão Brasileiro. Forneceu todas as informações, foi super atencioso comigo e com todos. Essa é uma troca, para ver como é bom fazer as coisas com honestidade, buscando ajudar as pessoas que merecem", acrescentou.

Por fim, Pintado admitiu que o embate contra o Carille será complicado. "Eu sei que é um confronto muito difícil. Carille é um cara muito experiente, que já conquistou títulos e não é por acaso. Para mim, é uma aula de futebol que eu vou ter domingo com o Santos", finalizou.

O confronto entre Santos e Portuguesa está marcado para acontecer às 20h15 (de Brasília) desse domingo, na Vila Belmiro.