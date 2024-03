Palmeiras x Ponte Preta: veja informações e prováveis escalações do jogo das quartas do Paulistão

O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta neste sábado em jogo único das quartas de final o Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

O Palmeiras, que garantiu a vaga nessa fase de maneira antecipada, encerrou a fase de grupos do Estadual com 28 pontos e na liderança geral. Com isso, a equipe ganhou a vantagem de decidir os duelos mata-mata diante de sua torcida. Nessa fase, foram oito vitórias e quatro empates. Assim, o time busca conquistar a taça de maneira invicta.

Enquanto isso, a Ponte Preta garantiu a última vaga do Grupo B apenas na última rodada. A Macaca ficou com 17 pontos, oriundos de quatro vitórias e cinco empates. Além disso, a equipe sofreu outras três derrotas.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira terá três desfalques certos: dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e do zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo). O trio cumpre um cronograma de recuperação junto com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Por outro lado, o treinador voltará a contar com Endrick, Gabriel Menino e Zé Rafael, que foram preservados na última rodada da fase de grupos, quando o Verdão venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, com gol de Rony. Eles estavam pendurados e corriam o risco de ficar fora das quartas caso recebessem mais um cartão amarelo.

Do outro lado, o técnico João Brigatti não poderá contar com Dudu Scheit e Gabriel Novaes, que foram expulsos na derrota para o Santo André, na última rodada da fase de grupos do Estadual. Por outro lado, terá o reforço do centroavante Venícius, contratado nesta semana.

Este será o sétimo duelo eliminatório entre as equipes, o quarto pelo Paulistão. Em 2008, as equipes decidiram o título, vencido pelo Verdão após goleada por 5 a 0. Depois, em 2017, o time de Campinas venceu a semifinal por 4 a 1 no agregado. Por fim, em 2020, o Palmeiras fez 1 a 0 na Macaca, novamente na semifinal, e, dessa vez, avançou.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X PONTE PRETA

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Data: 16 de março de 2024 (sábado)



Horário: 18 horas (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Italo de Paula Andrade



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

PONTE PRETA: Pedro Rocha, Castro, Luís Haquin e Luiz Felipe (Nilson Júnior); Igor Inocêncio, Emerson Santos, Ramon, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh.



Técnico: João Brigatti