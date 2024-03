Palmeiras bate Flamengo em jogo de 5 gols na estreia no Brasileiro feminino

O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 2, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, na estreia dos times no Brasileirão Feminino de 2024.

Lais Estevam e Amanda Gutierres, duas vezes, fizeram os gols da vitória alviverde. Darlene e Cristiane marcaram no lado do Rubro-Negro.

As palestrinas assumem provisoriamente a liderança da tabela, com três pontos. Os outros dois jogos da rodada terminaram empatados por 1 a 1: Santos x Real Brasília e Ferroviária x Botafogo.

As equipes voltam a campo na semana que vem. O Fla recebe o Cruzeiro na terça (19), às 20h30 (de Brasília), enquanto o Alviverde visita o Bragantino no dia seguinte, às 15h.

Como foi o jogo

O Palmeiras começou melhor e quase inaugurou cedo o placar. As mandantes pressionaram e criaram duas grandes chances nos primeiros minutos, mas primeiro errou o alvo e depois parou na trave.

O Fla equilibrou o jogo, mas levou o gol antes do intervalo. Buscando sempre referência de Cristiane na frente, as visitantes quase deixaram tudo igual com a atacante, mas ela desperdiçou uma chance nos acréscimos.

O empate veio duas vezes no segundo tempo, só que não persistiu e o Palmeiras levou. O Flamengo conseguiu reagir, mas as palestrinas responderam pouco depois de levar os gols e terminaram na frente.

A partida contou com dois gols de convocadas da seleção brasileira, uma de cada lado. Lais Estevam e Cristiane estão na lista do técnico Arthur Elias para a disputa da Shebelieves Cup.

Gols

1x0: Aos 39' do 1º tempo, Yamila Rodríguez cobrou escanteio pela esquerda, Laís Estevan aproveitou a sobra na pequena área e ainda contou com um desvio no meio do caminho.

1x1: No 1º minuto da 2ª etapa, Darlene foi lançada na velocidade, invadiu a área e bateu cruzado. Amanda chegou a relar na bola, mas não conseguiu mudar a trajetória e evitar o empate.

2x1: Aos 7', Brena acionou Amanda Gutierres nas costas da marcação, que emendou um chute de primeira e encobriu a goleira Barbieri para recolocar o Palmeiras em vantagem.

2x2: Aos 24', Daiane esticou para Jucinara na esquerda, que chegou até a linha de fundo e cruzou. A bola chegou alta na área e Cristiane só conseguiu raspar de cabeça, mas Darlene devolveu e a camisa 11 escorou para o fundo do gol.

Pênalti e 3x2: Aos 27', a bola respingou na área do Fla, Juliete deu um toque para adiantar e foi derrubada por Monalisa. Amanda Gutierres foi para a cobrança e deslocou a goleira para decretar a vitória do Palmeiras.