Palmeiras finaliza preparação para enfrentar a Ponte Preta nas quartas do Paulistão; veja provável escalação

O Palmeiras fez na manhã desta sexta-feira o último treino antes do jogo contra a Ponte Preta, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Na Academia de Futebol, o elenco primeiro assistiu a um vídeo tático no auditório do centro de excelência e depois seguiu para o gramado, onde realizou um treino posicional de construção de jogadas sob comando do técnico Abel Ferreira, e um recreativo.

O treinador palmeirense não deve ter grandes problemas para escalar a equipe. Os desfalques do Verdão são os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e o zagueiro Gustavo Gómez, que trata de uma fratura no dedo do pé esquerdo. Enquanto isso, Endrick, Gabriel Menino e Zé Rafael, preservados na vitória contra o Botafogo-SP, estão à disposição de Abel.

Um provável Palmeiras para o jogo contra a Ponte Preta tem: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

Na fase de grupos, o Palmeiras fez 28 pontos e se consolidou como a melhor campanha, com oito vitórias e quatro empates. Com essa marca, o clube ganhou o benefício de ser o mandante no mata-mata. Sem o Allianz Parque à disposição, o Verdão segue para seu quinto jogo na Arena Barueri nessa temporada.

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam em duelo único neste sábado, a partir das 18 horas (de Brasília). As equipes voltam ase encontrar em jogo decisivo do Estadual depois de quatro anos.