Palmeiras contrata pouco? Clube acelerou gasto com contratações em 2023

Na era Abel Ferreira, tornou-se comum ouvir de torcedores do Palmeiras a reclamação que o clube contrata pouco. No entanto, a realidade não é bem assim, mostrou o colunista Rodrigo Mattos no quadro "Finanças do Esporte", no De Primeira.

No ano passado, o Palmeiras gastou com contratações quase R$ 45 milhões a mais do que em 2022, um aumento superior a 40%. Contando com o pagamento de luvas, o clube investiu na compra de jogadores quase tudo que arrecadou em vendas no mercado, destacou Mattos.

Além disso, o Palmeiras aumentou sua despesa em consonância com o aumento da receita. Em 2023, o clube arrecadou cerca de R$ 50 milhões a mais em relação ao ano anterior. O gasto subiu na mesma medida, mantendo o equilíbrio no caixa.

É muito reclamado que o Palmeiras investe pouco em contratações. Mas o Palmeiras acelerou bastante em contratações no ano passado, gastou R$ 149 milhões, quase R$ 45 milhões a mais que no ano anterior. Se você somar o que foi pago em luvas de renovação e contratação de jogador, que é algo como R$ 25 milhões a mais, o Palmeiras gastou praticamente todo o dinheiro que ele arrecadou na venda de jogadores, R$ 187 milhões, com contratações. Então, não dá para reclamar que o clube investiu pouco no ano passado, ele investiu dentro do era possível. Quase tudo que ele pegou em vendas, ele investiu ou em renovação ou em contratações de jogadores. Aníbal Moreno, Artur, que depois foi vendido, Caio Paulista e o Bruno Rodrigues foram os maiores valores. Rodrigo Mattos

Balanço de 2023 do Palmeiras

Receita total

2023: R$ 908,9 milhões*

2022: R$ 856,1 milhões

*Aumento em quase todas as receitas, menos marketing.

Compra de jogadores

2023: R$ 149 milhões*

2022: 104,6 milhões

*Mais R$ 25 milhões em pagamentos de luvas.

Venda de jogadores

2023: R$ 187 milhões

2022: R$ 173,9 milhões

