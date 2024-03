Otero celebra boa fase no Santos e pede elenco unido contra Portuguesa: "Expectativa grande"

O Santos terá um confronto decisivo pelo Campeonato Paulista neste domingo. O Peixe recebe a Portuguesa às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Estadual. Um dos destaques da equipe na primeira fase do torneio foi Otero, que retomou o bom futebol.

O venezuelano foi o líder de participações em gols do Santos na fase de grupos do Paulista, com cinco (dois gols e três assistências). Com isso, o atacante foi convocado pela Venezuela para disputar os amistosos de março de sua seleção e celebrou o bom momento que vive.

"É uma boa fase que eu estava esperando há muito tempo. Fico muito feliz. Graças a Deus estão acontecendo as coisas e espero que continue dessa forma. Obviamente eu tenho que fazer por onde, continuar trabalhando, com a mesma humildade, ajudando a equipe, correndo, defendendo, e acho que dessa forma a gente consegue tudo", declarou Otero após o treino do time nesta sexta-feira.

Otero também comentou sobre as expectativas para o duelo das quartas contra a Portuguesa. Ele pediu que o elenco permaneça unido e valorizou a preparação da equipe, além de ter destacado que a bola parada pode ser decisiva no resultado final.

"Uma expectativa muito grande. A gente está muito feliz, fez uma preparação muito boa e espera fazer o melhor dentro de campo. Todos unidos, atacando e defendendo. Tem de ser igual para mais que o último jogo", afirmou o atacante.

O venezuelano complementou: "O jogo vai se destacar em detalhes e espero que eu possa estar bem na bola parada e poder definir o jogo dessa forma".

Por fim, Otero ainda valorizou os torcedores santistas, que marcarão presença no embate para apoiar o clube. "(A torcida) Ajuda bastante e, com certeza, a gente vai estar com o apoio deles, porque eles fazem a festa toda", concluiu.