Oscar vai voltar ao Brasil? Clubes preparam disputa pelo meia

Do UOL, em Porto Alegre

Oscar se prepara para deixar o futebol chinês quando acabar seu contrato com o Shanghai Port, em novembro. No Brasil, clubes já se movimentam nos bastidores de olho na chegada dele.

O que aconteceu

Oscar está convencido a deixar o futebol chinês após oito anos atuando por lá.

A escolha decorre de uma decisão do governo chinês que impôs um teto salarial para atletas estrangeiros no futebol. O valor obrigaria o brasileiro a reduzir bastante seus vencimentos.

Segundo apurou a reportagem, clubes brasileiros, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos já sondaram o estafe do jogador de olho em adiantar uma negociação. O futuro do atleta ainda não foi definido.

Verdade ou brincadeira? Coudet quer no Inter

Eduardo Coudet foi o primeiro a colocar Oscar como alvo do Inter. "Eu quero trazer o Oscar", disse na última semana. O treinador ainda citou que conversa com o estafe do jogador de olho em iniciar uma aproximação.

Depois da vitória contra o Nova Iguaçu, porém, Coudet recuou e disse se tratar de uma pegadinha. "A brincadeira do Oscar deu repercussão. É mais brincadeira do que uma realidade atual. Estamos muito satisfeitos com a janela que fizemos", afirmou.

Imagem: Neco Varella/Agência Freelancer

Ainda que Coudet amenize a procura, o Inter trata de um possível retorno de Oscar há bastante tempo. Nos bastidores, o clube estuda oferecer um pré-contrato a ele tão logo isso seja legalmente possível.

O Colorado aposta na relação afetiva com o atleta, que defendeu o clube entre 2010 e 2011, antes de partir para o Chelsea, da Inglaterra.

Flamengo já esteve perto, outros interessados

O Flamengo já esteve perto de acordo com Oscar, mas acabou esbarrando no time chinês.

Em 2022, o clube carioca ensaiou um acordo com o jogador após uma longa negociação e até já planejava o anúncio. Entretanto, acabou mudando os termos do contrato pouco antes de fechar e esbarrou no Shanghai Port, que se negou a liberar o atleta por empréstimo. O 'namoro' com o clube carioca tinha começado em 2021.

Neste momento, a chegada de De La Cruz pode dificultar um novo interesse, mas reatar a aproximação não é algo que possa ser totalmente descartado. Oscar agrada à diretoria, que nunca escondeu o desejo de contar com o jogador.

Além do Inter e do Fla, clubes como Corinthians e São Paulo já foram especulados como possíveis interessados no jogador.

Como está Oscar

A fase de Oscar ainda é boa na China, apesar da qualidade da Liga local ter caído muito. O fundador do site China Brasil Futebol, Eduardo Procópio, contou ao UOL que o meia está muito acima dos demais jogadores do Campeonato Chinês.

"Quando o Oscar chegou, o nível do campeonato era outro. Ele já era um dos grandes destaques, e continua sendo. Mas com a perda do poderio financeiro, a qualidade da Liga Chinesa caiu muito. Mas ele mantém um nível muito bom de atuação", disse.

Eduardo contou que Oscar mantém as mesmas características de jogo, que tem atuado como meia centralizado, mas já jogou como ponta e até 'falso 9'. "Ele está tão acima dos outros que colocam ele na frente para flutuar, para jogar como quiser", afirmou.

Imagem: VCG/VCG - via Getty Images

O Shanghai Port foi campeão nacional na temporada passada e ele contribuiu com nove gols e 14 assistências. "É um jogador que não tem por característica jogar sozinho, precisa que o time funcione, e como a qualidade caiu muito, ele se prejudicou", explicou.

Voltar ao Brasil é algo que só vai acontecer se ele quiser. Na China, adoram ele. Por isso não deixaram ele ser emprestado mesmo quando o poderio financeiro do campeonato caiu. Os diretores do Shanghai Port bancaram. É o maior salário da Liga disparado. Deve ganhar sozinho mais do que muita folha salarial de time inteiro na China. Mas ele quer voltar, aparentemente. É claro que terá que diminuir o salário de forma drástica para os padrões brasileiros, mas ele parece querer voltar. O que pode mudar este plano é surgir uma boa proposta na Europa, uma cidade legal, isso pode pesar na decisão.

Eduardo Procópio

Será que volta?

Responsável por levar Oscar ao Inter, o executivo de futebol Jorge Macedo considera que a volta ao Brasil possa ser uma alternativa ao jogador.

"Ele sempre demonstrou paixão pelo Inter, foi muito feliz na passagem pelo clube, se adaptou à cidade e ao Inter, isso poderia facilitar o retorno dele. Ele sempre relatou o desejo de retornar ao Brasil e ao Inter", contou.

Ele é um jogador muito mais maduro hoje. Teve uma passagem muito boa pela Inglaterra e foi no auge para a China. Ele cresceu muito fisicamente, taticamente, tecnicamente não se discute. Ainda tem muito a entregar. É claro que precisaria de adaptação. A chegada dependeria muito da criatividade dos clubes para viabilizar a contratação, e não só economicamente, mas também para convencer ele a vir para o Brasil. Ele agregaria a qualquer elenco.

Jorge Macedo, executivo de futebol

Colaboraram: Rafael Reis e Luiza Sá, do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro.