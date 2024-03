Nos pênaltis, Figueirense é eliminado pelo Barra nas quartas do Catarinense

Nesta sexta-feira, em jogo válido pela volta das quartas de final do Campeonato Catarinense, o Figueirense recebeu o Barra, no Orlando Scarpelli, e foi derrotado por 3 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados por Marcelo Henrique, Álvaro e Thiaguinho, enquanto Camilo descontou para os donos da casa.

Assim, apesar do triunfo do Figueirense na ida pelo mesmo placar, o Barra reverteu e, nos pênaltis, avançou à semifinal. Já o Figueirense se despede da competição.

Agora, o Barra aguarda o vencedor do jogo entre Criciúma e Hercílio Luz, que acontece neste domingo, às 19h30 (de Brasília), para conhecer seu próximo adversário. Por outro lado, o Figueirense retorna aos gramados somente no dia 20 de abril, diante do Ferroviário, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Os gols

O Barra marcou o primeiro aos 17 do primeiro tempo, com Marcelo Henrique. O atleta dominou o passe de Marcelinho e, de fora da área, acertou um lindo chute no canto esquerdo do goleiro.

Já o segundo saiu aos 32 do segundo tempo, com Álvaro. O camisa 10 recebeu de Natan Costa e, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou.

Já aos 49, Camilo converteu a cobrança de pênalti e colocou o Figueirense novamente na frente no placar agregado.

No entanto, no lance seguinte, de forma surpreendente, o Barra fez o terceiro na partida, dessa vez com Thiaguinho. O atleta aproveitou a sobra na entrada da área e finalizou cruzado.

Assim, nos pênaltis, DG, Emerson Junior, Thiago Santos, Álvaro e Júlio César converteram para o Barra. Pelo lado do Figueirense, apesar dos acertos de Pato, Camilo, Jefesson e Léo Baiano, o camisa 11 Alisson Santos bateu o quinto para fora.