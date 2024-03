Murilo compara Allianz com Barueri e quer "seriedade" no Palmeiras para as quartas do Paulistão

Logo após inaugurar o seu mais novo empreendimento fora do futebol, uma barbearia na Zona Oeste de São Paulo, o zagueiro Murilo, do Palmeiras, falou sobre as quartas de final do Campeonato Paulista. No sábado, a equipe encara a Ponte Preta por uma vaga na próxima fase do Estadual.

A partida, mais uma vez, não será no Allianz Parque. O estádio passa por uma reforma no gramado e ainda não ficou à disposição da equipe. Sendo assim, o Alviverde voltará a utilizar a Arena Barueri.

Murilo comparou Barueri com o Allianz e admitiu que o time está mais adaptado à sua casa, mas diz que o Palmeiras precisa estar pronto para jogar independente do local.

"A gente tem que estar preparado, independente de onde a gente vai jogar, temos que estar preparados para mostrar um grande futebol e conseguir a classificação", disse o atleta à Gazeta Esportiva.

"Eu particularmente estava muito adaptado ao Allianz. É claro que tem uma grande diferença em Barueri, por toda a estrutura. Mas a gente já conseguiu nos últimos jogos se adaptar um pouco, já está muito melhor do que as primeiras vezes que jogamos lá", acrescentou.

Murilo concedeu entrevista após inaugurar barbearia na Zona Oeste de São Paulo

Em busca de uma vaga na semifinal do Paulistão, o defensor projetou o confronto diante da Ponte Preta. Ele ressalta que a equipe deve manter a seriedade e respeitar o adversário.

"Acho que temos que ter sempre a seriedade que a gente vem mostrando dentro de campo, isso é fundamental para a nossa equipe. Sempre respeitando o adversário, mas com muita seriedade. É desenvolver o melhor trabalho possível para conseguir essa classificação", avaliou.

Com Murilo à disposição, Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam neste sábado em busca de uma vaga na próxima fase do Paulista. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), na Arena Barueri.