Moto, bebê e homenagem a Vini Jr: Como foi o torneio de enterradas do NBB

Os astros do NBB incendiaram o Ginásio do Ibirapuera no último e mais esperado desafio do dia: as enterradas.

O que aconteceu

Anderson Rodrigues abriu a competição saltando por cima de uma moto. A entrada ainda contou com um grupo completamente encapuzado.

Já Alex Dória encarnou o Homem-Aranha e assustou os torcedores ao levar seu filho para quadra. O bebê ack, de apenas quatro meses ficou no colo do tio, o também jogador Lucas Dória, e o papai passou por cima de ambos para tentar convencer os jurados.

Já Daniel Onwenu, do Corinthians, entrou com camisa de Vinicius Jr. Ele ainda ergueu um punho cerrado ao pisar na quadra.

As arquibancadas reagiram à homenagem com longos aplausos. O atacante do Real Madrid tem sido alvo de racismo na Espanha.

Campeão, Zu Jr usou a máscara do Pantera Negra. O jogador de 20 anos do Sesi Franca deixou a surpresa para a disputa da final e ficou com o título.

O desafio ainda contou com jogadores tietes e "invasão" de crianças. Os atletas ficaram na beira da quadra, com celulares nas mãos. Na outra metade da quadra, crianças de diversas idades se divertiam sob supervisão dos pais.