"Menos ódio, mais futebol": FPF e clubes lançam campanha contra intolerância

A Federação Paulista de Futebol e os oito clubes classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista se uniram em uma campanha de combate à intolerância e violência no futebol.

"Menos ódio, mais futebol" é o grito de alerta que representa a campanha, que prevê inserções especiais nas transmissões dos jogos, nas redes sociais dos clubes e da FPF, além de ações especiais nas partidas do mata-mata, que começa neste sábado.

A Federação Paulista de Futebol e os clubes se unem por mais amor e tolerância nos estádios, nas ruas e nas redes sociais! Menos ódio, mais futebol!#MenosÓdioMaisFutebol pic.twitter.com/lU4V7F2wWb ? Paulistão (@Paulistao) March 15, 2024

A campanha surgiu a partir das recorrentes reuniões entre os departamentos de comunicação e marketing dos clubes e da FPF. Os clubes sinalizaram com preocupação a onda crescente de mensagens de ódio e ameaças nas redes sociais.

Muito além de uma ação de estímulo à paz no futebol, frequente em estádios desde os anos 1980, a campanha "Menos ódio, mais futebol" pretende combater principalmente os discursos de ódio não apenas entre torcidas, mas também em situações em que os atletas e seus parentes são alvos de suas próprias torcidas.

"O mote 'Menos ódio, mais futebol' resume bem o desejo dos clubes paulistas e da FPF. Nossa abordagem pretende mostrar que na torcida adversária há pessoas exatamente iguais a você, apaixonadas e fanáticas como você. Todos temos amigos e parentes que torcem por times rivais, e nem por isso despejamos ódio e ameaças contra eles. O futebol pede mais harmonia, leveza e união", diz Bernardo Itri, vice-presidente de Comunicação e Marketing da Federação Paulista de Futebol.

Palmeiras e Ponte Preta fazem a primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista neste sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. No domingo, o Red Bull Bragantino recebe a Inter de Limeira, o São Paulo encara o Novorizontino no Morumbis e o Santos pega a Portuguesa na Vila Belmiro.