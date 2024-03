‘Maracanã é roubada’: Mauro Cezar diz que Flamengo precisa de casa própria

O colunista Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola o imbróglio entre a dupla Fla-Flu e o Vasco em relação à utilização do Maracanã. Segundo ele, o estádio se tornou "uma roubada", e o Flamengo precisa partir para construção do estádio próprio.

'Vasco quer o Maracanã quando convém': "Quando o Maracanã ficou em panderecos, não apareceu ninguém para assumir, só o Flamengo. Quando foi na pandemia, os jogos aconteciam sem público, então o Maracanã não gerava receita. Quem jogava lá? Fluminense e Flamengo. O Vasco queria? Não queria. Então, na realidade, a SAF do Vasco quer o Maracanã quando lhe convém e vai reformar São Januário, o que significa que vai querer jogar mais vezes no Maracanã. E aí a gente tem que decidir, se quer que todo mundo jogue ou ter um bom gramado. Se com dois já é difícil, com três é impossível.

'Maracanã é uma roubada para o Flamengo': "O Maracanã é uma roubada. O Flamengo tem que ter empenho para comprar o terreno, ou outro terreno, que não é público, que não é da Caixa, é um festival de desinformação, inclusive gente na mídia falando que o terreno é da Caixa, o terreno não é da Caixa, é de um fundo de investimento. Não tem empréstimo nenhum, isso nem está sendo discutido, e pegar empréstimo não é problema nenhum, o errado é você pegar emprestado e não pagar, como outros fazem por aí. O fato é que Flamengo e Fluminense são quem toca o Maracanã, o Vasco aparece lá quando interessa, em jogo "Maracanável", como eles chamam".

'Flamengo tem que largar Maracanã e buscar seu estádio': "Em tese, é um estádio construído com dinheiro público e todo mundo tem direito, mas também tem outro contexto que não pode ser ignorado — é um equipamento que estava largado e ninguém queria. Quem assumiu foi o Flamengo e depois junto com ele o Fluminense. Então, o Vasco joga quando quer, vai reformar São Januário e vai querer jogar mais vezes lá. É uma situação bem complexa, que tem uma discussão muito clubista aí, eu acho que o Flamengo tem que largar aquilo lá e buscar seu estádio, em cinco, seis anos construir e nunca mais voltar lá, exceto quando jogar com Fluminense, como visitante, ou com Vasco, se mandar o jogo lá, ou em situação eventual. Assim não há condições".

Assista ao Posse de Bola na íntegra