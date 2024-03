JP Sampaio comenta proposta do Corinthians e explica fico no Palmeiras

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, abriu o jogo sobre a proposta que recebeu do Corinthians em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (18), às 10h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no YouTube. O dirigente explicou a recusa ao Alvinegro e explicou por que ficou no Alviverde.

O que aconteceu

JP Sampaio recusou três propostas do Corinthians em 2024. O Alvinegro queria que ele virasse executivo do elenco profissional do clube, mas ele preferiu seguir como coordenador geral da base do Palmeiras.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, prometeu um salário maior do que JP Sampaio recebe no Palmeiras e bonificações de acordo com resultados conquistados. No entanto, o executivo comunicou a presidente Leila Pereira que está satisfeito com o trabalho que tem na Academia de Futebol — onde ele está desde 2015.

O Corinthians não é o primeiro que time que tive proposta para assumir o departamento profissional. Eu sou muito feliz no Palmeiras e muito feliz com as pessoas que tem o Palmeiras. O clube é feito de pessoas, não adianta ter essa estrutura se tem um ambiente ruim. O ambiente e as pessoas no Palmeiras fazem a diferença. A questão não é eu negar os clubes, e sim a questão de eu querer estar no Palmeiras. A questão do Corinthians foi a minha palavra, dinheiro nunca me moveu, nunca quis mudar de patamar. Vai acontecer um dia? Acho que sim, mas não é um desejo, não quero aparecer. Só cumpri minha palavra, peguei na mão da Leila Pereira [presidente do Palmeiras] e do Paulo Buosi [vice] e falei: 'não vou sair por nada nessa mundo, por dinheiro ou por tudo que me derem, não vou sair'. A questão não é negar Corinthians, Bahia, ou outros que já tive proposta. A questão é cumprir o que eu acordei antes. JP Sampaio, coordenador da base do Palmeiras

JP Sampaio afirmou que só deixará a base do Palmeiras quando não sentir mais fome de revelar jogadores e conquistar títulos. Quando isso acontecer, ele pensará no próximo passo de sua carreira.

