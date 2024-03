Gramado do Allianz Parque está em fase final de manutenção; veja quando Palmeiras pode fazer testes

O Palmeiras soube que o trabalho feito para melhoria do gramado do Allianz Parque está em fase de finalização. Ainda nesta semana, a Real Arenas, empresa da WTorre responsável pela gestão do local, havia previsto que o estádio estaria pronto nesta sexta-feira, dia 15 de março. A obra, portanto, segue acontecendo.

Antes, a data estipulada era o dia 12 de março, contudo, não foi possível entregar o gramado neste dia devido a não liberação da cortiça, material que precisava ser implantado. Os carretos importados foram liberados entre quarta e sexta-feira. Ao todo, 22 toneladas de cortiça foram importadas de Portugal para ser instalada no gramado do Allianz Parque.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a Real Arenas, enviou ao Palmeiras um cronograma de finalização do trabalho no campo. A superfície estaria disponível para ser testado por atletas da base do clube no sábado. O time profissional foca, no momento, no jogo das quartas do Paulistão, que acontece neste sábado, às 18 horas (de Brasília).

Igual a nossa NÃO HÁ! ? Que canta, que vibra e que apoia a todo instante! Juntos somos ainda mais fortes! ? ? https://t.co/usGqv7h7lS#AvantiPalestra pic.twitter.com/cBtGybZefV ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 15, 2024

Os testes iniciais no gramado devem ser feitos na segunda ou terça-feira. Contudo, o Palmeiras não tem segurança de que o campo estará em boas condições para isso, já que um novo lote de cortiça ainda será aplicado no gramado na segunda-feira. O clube foi informado pela empresa que não poderá realizar um treino no gramado nos dias 20 a 23 de março. Nesse período, haverá a montagem da estrutura do show do cantor Luis Miguel, que será realizado no local no dia 23 (sábado).

Depois de concluída a reforma, o Allianz Parque precisará passar por uma vistoria da Federação Paulista de Futebol, que determinará se o estádio tem condições de receber jogos. A FPF vetou o local das partidas no dia 4 de fevereiro, logo após o Palmeiras se negar a jogar no local enquanto não houvesse a manutenção.

A Gazeta Esportiva tentou contato com a WTorre e Soccer Grass, responsáveis pelas obras, mas não obteve retorno.