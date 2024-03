Giro europeu: Leipzig goleia Colônia e entra no G4 do Alemão

Na tarde desta sexta-feira, no RheinEnergieStadion, o RB Leipzig visitou o Colônia pela 26ª rodada do Campeonato Alemão e goleou por 5 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Sargis Adamyan, enquanto Xavi Simons, Openda (2), Amadou Haidara e Yussuf Poulsen anotaram para os visitantes.

Assim, com o resultado positivo, o Leipzig ultrapassou o Borussia Dortmund (47 pontos) e alcançou a quarta posição, agora com 49, entrando assim na zona de classificação para a próxima Champions League. No entanto, a equipe tem um jogo a mais. Já o Colônia completou a quinta partida seguida sem vencer, ficando estacionado em 16º, com 19 somados.

No duelo seguinte, o Leipzig recebe o Mainz no dia 30 (sábado), na Red Bull Arena Leipzig. A bola rola às 11h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Por outro lado, o Colônia retorna aos gramados um dia depois, diante do Augsburg, na SGL Arena. A bola rola às 10h30 (de Brasília), também pela 27ª rodada da Bundesliga.

Os gols

O primeiro saiu dos pés do camisa 20 do Leipzig, Xavi Simons. O atleta recebeu ótimo passe de Sesko e mandou no canto direito.

O empate dos mandantes aconteceu logo em seguida, aos 18, com Sargis Adamyan, que dominou a assistência de Eric Martel e finalizou na direita de Péter Gulácsi.

No entanto, aos 18 do segundo tempo, Openda colocou novamente os visitantes na frente. Após receber de Xavi Simons, o jogador finalizou no meio do gol.

Apenas quatro minutos depois, o camisa 17 marcou outro gol. Dessa vez, Raum cruzou e Openda completou à queima roupa, no canto esquerdo da meta.

O quarto foi anotado por Haidara, que pegou o rebote do goleiro Marvin Schwabe na entrada da área e mandou para o fundo das redes. Por fim, fechando a goleada, o zagueiro Yussuf Poulsen, aos 37, pegou o cruzamento de Benjamin Henrichs e finalizou no canto esquerdo.

Lyon vence Toulouse pelo Francês

Também na tarde desta sexta-feira, o Lyon visitou o Toulouse no Stadium Municipal de Toulouse e venceu por 3 a 2. Os gols dos visitantes foram marcados por Lacazette, Rayan Cherki e Jake O'Brien, enquanto Thijs Dallinga e Vicent Sierro anotaram para os mandantes.

Com os três pontos conquistados, o Lyon chegou aos 34, na décima colocação e, assim, abriu cinco pontos de vantagem em relação ao Toulouse, que ficou em 11º, com os mesmos 29.

O próximo duelo do Lyon será diante do Reims, no próximo dia 30 (domingo). A bola rola às 17 horas (de Brasília), no Groupama Stadium, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Já o Toulouse retorna aos gramados um dia depois, diante do Clermont, às 10 horas (de Brasília), no Stade Gabriel-Montpied, também pela 27ª rodada da competição.

Real Sociedad vence Cádiz pelo Espanhol

Abrindo a 29ª rodada do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad recebeu o Cádiz no Estádio Municipal de Anoeta e venceu por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Mikel Merino e Arsen Zakharyan.

Assim, a Real Sociedad, apesar de ter continuado na sexta colocação, chegou aos 46 e diminuiu a distância para o Athletic Bilbao, que agora é de sete pontos. Por outro lado, o Cádiz se complicou ainda mais, já que seguiu na 16ª posição, com apenas 22 somados.

No duelo seguinte, a Real Sociedad visita o Alavés no dia 31 (domingo), no Mendizorrotza Stadium, pela 30ª rodada da La Liga. Dessa vez, a bola rola às 13h30 (de Brasília). Já o Cádiz recebe o Granada dois dias antes. O jogo será no Estádio Nuevo Mirandilla, às 17 horas (de Brasília), também pela 30ª rodada da competição.

Bologna derrota Empoli pelo Italiano

Pelo Campeonato Italiano, o Bologna visitou o Empoli no Estádio Carlo Castellani, pela 29ª rodada, e venceu por 1 a 0. O gol foi feito por Giovanni Fabbian nos acréscimos da segunda etapa.

Assim, a equipe chegou aos 54 pontos na quarta colocação, diminuindo a diferença para a Juventus, com 58 na terceira posição. Já o Empoli seguiu uma colocação acima da zona da degola, com apenas 25 somados, apenas um a mais em relação ao Frosinone, em 18º com 24.

O próximo duelo do Bologna será diante da Salernitana no dia 1º de abril (segunda-feira), às 7h30 (de Brasília). A bola rola no Estádio Renato Dall'Ara, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Já o Empoli duelará diante da Inter de Milão no mesmo dia, também pela 30ª rodada da competição. Por sua vez, às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Estoril bate Portimonense pelo Português

Por fim, pela 26ª rodada do Campeonato Português, o Estoril recebeu o Portimonense no Estádio Antônio Coimbra da Mota e venceu por 1 a 0, com gol de Cassiano Dias.

Com isso, o Estoril, que briga contra o rebaixamento, ultrapassou dois adversários e chegou na 13ª posição, com 25 pontos conquistados. Já o Portimonense, que entrou na zona da degola, ficou com os mesmos 23 somados.

O próximo duelo da equipe será diante do Porto, no dia 30 (sábado), no Estádio António Coimbra da Mota, pela 27ª rodada do Campeonato Português. O horário ainda não foi confirmado. Já o Portimonense enfrenta o o Braga, também no dia 30, pela 27ª rodada, com horário para ser definido.