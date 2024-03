Ganso e Cano são baixas confirmadas para a decisão contra o Flamengo pelo Carioca

Nesta sexta-feira, o Fluminense, em nota oficial, anunciou que o meio-campista Paulo Henrique Ganso e o centroavante argentino Germán Cano são baixas confirmadas para o jogo de volta da semifinal diante do Flamengo, pelo Campeonato Carioca.

O meia já havia deixado o campo no jogo de ida, na volta do intervalo, aos quatro minutos da segunda etapa, com dores na panturrilha da perna direita. Assim, segundo o clube, o brasileiro já iniciou tratamento.

"INFORMAÇÃO: O jogador Paulo Henrique Ganso deixou o campo, na última partida, com dores na panturrilha da perna direita. O meia, que iniciou o tratamento na apresentação, está entregue à transição para voltar a treinar".

Por fim, o Fluminense completou a nota confirmando a lesão de Cano, que por sua vez, sofreu uma entorse no joelho direito, também no último jogo.

"O atacante Germán Cano sofreu uma entorse no joelho direito no último jogo e está em tratamento no CT Carlos Castilho".

A partida diante do Flamengo, válida pela volta da semifinal do Campeonato Carioca, acontece neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Maracanã. A equipe comandada por Fernando Diniz terá que vencer por três gols de diferença para avançar à grande final. Em caso de vitória por apenas dois, a decisão irá para os pênaltis.