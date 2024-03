Foz do Iguaçu anuncia nova gestão liderada por Edmílson, pentacampeão mundial

Nesta quinta-feira, o Foz do Iguaçu FC anunciou uma nova gestão, capitaneada pelo pentacampeão mundial Edmílson Moraes. O evento de lançamento da nova gestão contou com a apresentação do novo treinador e dos novos uniformes do clube, que terá a empresa paraguaia Kyrios como fornecedora dos materiais.

"Hoje iniciamos uma nova trajetória no Foz do Iguaçu FC, com um grupo de gestores profissionais que têm propósitos grandes para o clube e queremos retomar a proximidade com a cidade e o público de Foz, que é uma região histórica da tríplice fronteira. Agradeço a todos que estão acreditando no projeto e aos parceiros da Kyrios através da Sra. Alba Bogado, e da Cell Shop através do Jorbel Griebeler. E que juntos possamos resgatar a esperança e a paixão de Foz pelo futebol", disse Edmílson, novo gestor do Foz do Iguaçu FC.

O novo grupo de acionistas assumiu o clube paranaense com objetivo de profissionalizar o modelo de gestão e impulsionar o potencial histórico que o Foz do Iguaçu possui.

Edmílson em apresentação da nova gestão do Foz do Iguaçu.

Mazinho Patrão, CEO do grupo, anunciou a contratação do treinador Zé Roberto Lucini, que veio do Cianorte após chegar nas quartas de final do Paranaense de 2024.

Edmilson, dono do SKA Brasil, clube focado na formação dos atletas, replicará o modelo utilizado no clube paulista no Foz do Iguaçu, com objetivo de levar o time profissional ao cenário nacional em aproximadamente cinco anos.

No primeiro semestre de 2024, o foco do time será na segunda divisão do Campeonato Paranaense, em busca co acesso para a elite. A competição se inicia no dia 5 de maio, com a primeira rodada entre Foz do Iguaçu e Grêmio Maringá, no Estádio do ABC, onde o Azulão da Fronteira mandará seus jogos.