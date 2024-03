Fogo amigo? Vasco monitora destaques do Nova Iguaçu no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Adversário do Vasco na semifinal do Carioca, o Nova Iguaçu está na mira vascaína no campo e também no mercado da bola.

O que aconteceu

O Vasco tem avaliação positiva sobre Carlinhos, vice-artilheiro do Carioca. Revelado pelo Corinthians, o atacante de 27 anos tem oito gols no Estadual e é o que mais tem chamado a atenção da comissão técnica de Ramón Díaz. O jogador, porém, tem sondagens de outros clubes.

Outro bem é avaliado é Bill, companheiro de ataque de Carlinhos. O jogador de 24 anos foi revelado pelo próprio Nova Iguaçu e chegou ainda na base ao Flamengo, onde se profissionalizou. Ele pertence ao Dnipro, da Ucrânia, e está emprestado ao time da Baixada Fluminense.

Filho do ex-jogador Iranildo, o meia Yago Ferreira também está na lista. O jovem de 22 anos, porém, tem uma situação um pouco mais difícil pois pertence ao Fluminense, que o emprestou nesta temporada.

Carlinhos, Xandinho e Albert poupados

Carlinhos, Xandinho e Albert foram poupados contra o Internacional. Na partida válida pela 2ª fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira (13), a dupla iniciou a partida no banco de reservas na derrota por 2 a 0 para o Colorado. Xandinho fez o gol do Nova Iguaçu no empate em 1 a 1 com o Vasco.

O clube da Baixada Fluminense vendeu o mando de campo contra o Inter. A partida aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).