Foco de Tite, Arrascaeta revive melhor forma física como líder no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Recuperar Arrascaeta era uma missão para a comissão técnica de Tite, e os esforços parecem ter dado certo. O uruguaio é o jogador de linha com mais minutos no Flamengo em 2024 e superou os constantes problemas físicos dos últimos anos.

O que aconteceu

O uruguaio é o único da geração de 2019 que permanece com status de titular incontestável. Bruno Henrique e Gabigol estão no banco de reservas, Gerson se recupera de uma cirurgia, mas Tite encontrou soluções sem ele.

Com trabalho de recuperação e controle de treinos, a comissão conseguiu ter o meia saudável. O período de descanso nas férias e a pré-temporada foram importantes nesse sentido.

O Fla tem o primeiro desafio nesse trabalho com a ida à seleção. Arrasca deve viajar para se apresentar ao Uruguai logo depois da semifinal contra o Fluminense. O clube conta com a troca de informações no período para seguir contando com o atleta.

A alta carga de Marcelo Bielsa nos treinos ajuda o Flamengo. O fato de o camisa 14 ser reserva entre os uruguaios significa que ele não tem alta minutagem e, portanto, se cansa menos.

O meia sofreu seguidas lesões e voltou no sacrifício algumas vezes. Por isso, não conseguiu tratar os problemas como deveria em meio aos jogos de Flamengo e Uruguai. Na final da Copa do Brasil de 2023, ele acelerou a recuperação para ficar disponível.

Com descanso e trabalho físico, Arrascaeta não se lesionou em 2024. Ele, Luiz Araújo e Bruno Henrique foram os únicos a disputarem os 12 jogos comandados por Tite.

O uruguaio é o segundo com mais participações em gols. São três bolas na rede e cinco assistências. Pedro lidera com 11 gols e uma assistência.

Papel de líder

Arrascaeta é o capitão do Flamengo. Sem Gerson, o uruguaio foi o escolhido de Tite para assumir a braçadeira.

O meia também é responsável pela integração dos gringos. É comum ouvir no dia a dia que os jogadores de fora do Brasil praticamente orbitam em volta de Arrascaeta.

Ele é importante até em contratações. No caso de Matias Viña e de Nico De la Cruz, o camisa 14 ligou para "convocar" ambos e tentar acelerar as negociações.