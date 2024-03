Flamengo treina com time completo e não deve ter desfalques na semifinal

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo finalizou nesta sexta-feira (15) a preparação para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Com o time completo na atividade, o técnico Tite não deve ter desfalques.

O que aconteceu

O Fla fez a primeira atividade com o time completo ontem (14). Alguns jogadores estavam em transição física nos treinos anteriores.

O volante Erick Pulgar e o lateral Ayrton Lucas treinaram normalmente com o grupo, assim como Wesley e Victor Hugo. Gabigol vem participando sem limitações ao longo de toda semana. Portanto, Tite pode contar com todos entre os relacionados.

O Flamengo deve ter: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro.

Gerson é o único desfalque. O volante se recupera de cirurgia e retirou os pontos nesta sexta. Ele deve tirar o dreno na semana que vem para depois iniciar gradualmente o processo de volta aos campos.

O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Com a vantagem do empate, o Rubro-Negro só não se classifica se perder por pelo menos três gols de diferença. A bola rola às 21h (de Brasília), no Maracanã.