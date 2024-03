Flamengo elimina Rosario Central e decide Libertadores sub-20 com o Boca Juniors

Nesta quinta-feira, as duas equipes presentes na final da Copa Libertadores sub-20 foram definidas. O Flamengo venceu, de virada, o Rosario Central pelo placar de 2 a 1. Já o Boca Juniors, pelo mesmo placar, bateu o Aucas.

O Rubro-Negro, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, no Uruguai, saiu atrás com gol de Lorenzo Moscoloni, aos 20 minutos da primeira etapa. Todavia, de pênalti, o zagueiro Iago empatou para o Flamengo, aos 12 da segunda etapa.

O defensor marcou também o gol da vitória, aos 27 minutos, com assistência de José Welinton.

Já o Boca Juniors carimbou sua vaga triunfando por 2 a 1, também no Estádio Domingo Burgueño Miguel. Santiago Dalmasso abriu o placar para os argentinos aos 37 minutos do primeiro tempo. Aos 39 da segunda etapa, Juan Cruz Payal aumentou a vantagem da equipe. O Aucas ensaiou uma reação quatro minutos depois, aos 43, com gol contra de Lautaro Di Lollo, contudo não foi o suficiente.

A final está marcada para este domingo, às 15h (de Brasília), no mesmo palco das semifinais, o Estádio Domingo Burgueño Miguel. Aucas e Rosario Central, no sábado, às 15h, disputam pelo terceiro lugar.