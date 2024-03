Estrangeiros marcaram quase metade dos gols do Santos em 2024

Aos poucos, o técnico Fábio Carille está formando o time titular do Santos para 2024. E o elenco conta com um alto número de estrangeiros. Não á toa, os gringos marcaram quase metade dos gols do Alvinegro Praiano neste ano.

Dos 18 tentos do Peixe, oito foram anotados por estrangeiros. O argentino Julio Furch é o artilheiro da equipe, com três bolas na rede. O colombiano Alfredo Morelos e o venezuelano Rómulo Otero tem dois cada. Já o equatoriano Cazares tem um.

Dentro os jogadores brasileiros, os que mais têm gols são Giuliano, Willian Bigode e Guilherme, todos com dois. Destes, os dois primeiros estão lesionados.

Ao todo, o elenco do Santos conta com cinco gringos: dois da Venezuela (Tomás Rincón e Otero), um da Colômbia (Morelos), um do Equador (Cazares) e outro da Argentina (Furch).

Destes, apenas Rincón ainda não marcou na temporada. O volante acabou perdendo espaço com a chegada de reforços.

Carille espera voltar a contar com o faro de artilheiro dos estrangeiros no próximo domingo, quando o clube recebe a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h15 (de Brasília).