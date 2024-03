Enzo x Bruno Marques: atacantes brigam por chance no Santos após inscrição no Paulista

O Santos terá algumas novas opções para a reta final do Campeonato Paulista. No ataque, o clube inscreveu Bruno Marques e Enzo Monteiro. Os dois correm por fora e tentam cavar uma vaga no elenco de Fábio Carille.

Ambos foram inscritos nessa semana. O boliviano, que vem das categorias de base, foi inserido na Lista B. Já o brasileiro entrou na Lista A, na vaga de Vinícius Zanocelo, que foi para o Estoril, de Portugal.

No momento, o Alvinegro Praiano conta apenas com dois centroavantes. São eles: Julio Furch e Alfredo Morelos. Willian Bigode também era uma opção para o setor, mas precisou ser cortado após sofrer uma lesão muscular na coxa.

Com isso, Carille decidiu inscrever Enzo e Bruno Marques para o mata-mata do Paulistão. A tendência é que Furch seja titular absoluto, Morelos o reserva imediato e os dois recém-inscritos lutem por uma vaga de terceira opção.

Quem é quem

Natural de Santa Cruz de La Sierra, Enzo Monteiro chegou ao Santos em 2018 através do Projeto Bolívia, assim como o meio-campista Miguelito. Entretanto, o atleta só assinou seu primeiro vínculo em 2022, quando completou a maioridade.

O jogador de 19 anos foi um dos grandes destaques do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Ele anotou sete gols em seis partidas. Com o sucesso, subiu ao elenco profissional na última semana.

O Menino da Vila, entretanto, ainda está aprimorando a parte física para poder atuar no time de cima.

Bruno Marques também é fruto das categorias de base do Santos, mas já está com 25 anos e soma experiências no futebol europeu.

O atacante de 1,93 m de altura retorna ao Santos após ficar praticamente dois anos no futebol português. Lá, o atacante defendeu o Arouca e o Marítimo, somando quatro gols em 45 jogos disputados.

Conhecido pelo jogo aéreo, Bruno Marques marcou quatro tentos em 33 partidas com a camisa do Santos. Seu contrato com o time se estende até o final deste ano.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 20h15 (de Brasília), contra a Portuguesa, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.