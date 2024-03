Em súmula, árbitro justifica expulsão de Garro e cita sinalizadores da torcida do Corinthians

O árbitro Braulio da Silva Machado justificou em súmula a expulsão contestada de Rodrigo Garro, no primeiro tempo da vitória do Corinthians por 2 a 0 contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. O juiz também citou a utilização de sinalizadores por parte da torcida do Timão na etapa final, no estádio 1º de Maio.

O jogo desta quinta-feira foi repleto de polêmicas em relação à arbitragem. Os corintianos reclamaram da expulsão de Rodrigo Garro, que já tinha cartão amarelo e recebeu o segundo após ter sido empurrado por Helder Maciel em lance de bola parada, já no final do primeiro tempo. Para justificar a decisão, Braulio relatou que Garro teve "conduta antidesportiva".

"Aos 45 minutos do 1º tempo, expulsei por 2º cartão amarelo o jogador nº10, Rodrigo Garro, do Corinthians, por conduta antidesportiva ao persistir em trocar empurrões com um adversário no momento em que a partida se encontrava paralisada. Após a expulsão o mesmo deixou as imediações do campo de jogo sem oferecer resistência", escreveu Braulio.

Na segunda etapa, foi a vez do São Bernardo ficar com um jogador a menos, em lance de mão na bola do próprio Helder Maciel, que esteve envolvido na expulsão de Garro.

"Aos 7 minutos do 2º tempo, expulsei por 2º cartão amarelo o jogador nº03, Helder Gomes Maciel, do São Bernardo, por impedir um ataque promissor bloqueando a passagem da bola com uso do braço", disse Braulio.

No segundo tempo, mais polêmicas. O São Bernardo reclamou de entrada forte de Fagner em Silvinho, em lance que o camisa 23 usa o cotovelo contra o adversário. Já o Corinthians alega que Yuri Alberto teve um gol mal anulado, em jogada que recupera a bola no campo de ataque, desarmando Rodrigo Souza e indo posteriormente para o fundo das redes em seguida. O trio de arbitragem assinalou impedimento para revolta de António Oliveira, que foi expulso por reclamação.

"Ao 36 minutos do 2º tempo, no momento em que o jogo estava paralisado, expulsei por 2º cartão amarelo o técnico do Corinthians, Sr. António Oliveira, ao ser informado pelo 4º árbitro da partida que o referido técnico havia deixado a área técnica e protestado de forma acintosa contra as decisões da arbitragem, proferindo aos gritos as seguintes palavras: 'foi por causa desse c****** de bandeira que aconteceu tudo isso'", relatou o árbitro.

Sinalizadores da Fiel

Braulio aproveitou para escrever sobre o comportamento da Fiel Torcida ao longo dos 90 minutos. Apesar de serem maioria no estádio, os corintianos estavam na condição de visitante em São Bernardo.

Alguns torcedores do Corinthians acenderam sinalizadores pela primeira vez aos 30 minutos da etapa inicial, mas não foi necessária a paralisação da partida. Já no segundo tempo, foi diferente.

Torcedores no setor leste do estádio acenderam e arremessaram sinalizadores no gramado aos 34 minutos da segunda etapa. Como os envolvidos mostraram resistência para cessar o ato, Braulio paralisou o duelo por três minutos. Os artefatos não atingiram os atletas e ninguém saiu ferido.

Por fim, aos 39 minutos, novamente torcedores do Corinthians acenderam e jogaram sinalizadores no gramado. Dessa vez o tempo de paralisação foi de dois minutos. Nos acréscimos, mais artefatos foram acesos no meio da Fiel Torcida, mas a partida não foi paralisada.

O Timão pode ser punido financeiramente por conta dessa atitude dos torcedores. Em jogos longe de Itaquera, membros organizados costumam acender sinalizadores em forma de protesto contra os ingressos caros.

O jogo

O Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0, com gols de Yuri Alberto e Pedro Raul, e garantiu vaga para a terceira fase da Copa do Brasil.

O adversário do Timão no próximo estágio do torneio nacional será definido por sorteio, com a presença dos clubes que se classificaram para a Copa Libertadores. Os duelos da terceira fase devem ocorrer em maio.

Agora, o Corinthians só deve entrar em campo de forma oficial no começo de abril, para a disputa da primeira rodada da Copa Sul-Americana. Já o São Bernardo aguarda o começo da Série C do Campeonato Brasileiro, previsto para começar em meados do mesmo mês. Ambas as equipes não se classificaram para as quartas de final do Paulistão.