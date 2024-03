Em jogo de cinco gols, Palmeiras vence Flamengo na primeira rodada do Brasileiro Feminino

O Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro feminino com o pé direito. Nesta sexta-feira, a equipe derrotou o Flamengo por 3 a 2, no estádio Doutor Jayme Cintra, em Barueri. Laís Estevam e Amanda Gutierres (2x) anotaram os gols da vitória palestrina. Darlene e Cristiane fizeram para o Rubro-Negro.

Com o triunfo, o Verdão assume momentaneamente a liderança da competição com três pontos. O Flamengo, por enquanto, ocupa a última posição da tabela com nenhuma unidade somada.

As palestrinas voltam a campo na próxima quarta-feira, diante do RB Bragantino, pela segunda rodada do Brasileiro. O Flamengo encara o Cruzeiro, na terça-feira, pela mesma competição.

As donas da casa foram superiores no primeiro tempo e dominaram as ações ofensivas. O Flamengo, acuado, não conseguiu desenvolver boas oportunidades.

O Palmeiras abriu o placar do jogo aos 39 minutos, com Laís Estevam. A atacante, que foi convocada para a Seleção Brasileira nesta sexta-feira, aproveitou rebote na área após escanteio e finalizou para o fundo do gol.

A segunda etapa começou movimentada, com um Flamengo mais agressivo, que conseguiu chegar ao empate com 50 segundos de bola rolando. A atacante Darlene disparou pela direita, invadiu a área e bateu cruzado para deixar tudo igual em Jundiaí.

Mesmo com as ações ofensivas do Flamengo, o Palmeiras voltou a frente do placar aos sete minutos. Brena Rodrigues acertou lindo lançamento para Amanda Gutierres na grande área. A camisa nove tocou de primeira por cima de Gabi Barbieri e marcou um golaço a favor do Verdão.

Mas o Flamengo, insistente, seguiu pressionando o Palmeiras e, aos 24 minutos, empatou o jogo mais uma vez. Depois de cruzamento, Glaucia bateu de primeira em direção ao gol. A atacante Cristiane, bem posicionada na pequena área, desviou o chute da companheira para balançar as redes para as visitantes.

O Palmeiras não sentiu o gol sofrido e conseguiu, aos 28 minutos, um pênalti a seu favor, após Monalisa derrubar Juliete. Amanda Gutierres bateu alto no meio e anotou seu segundo gol e o terceiro das donas da casa na partida.

O Flamengo se lançou ao ataque em busca de mais um empate. Todavia, a equipe, que desperdiçou duas boas chances no final do jogo, não conseguiu evitar a derrota para o Palmeiras.