Em busca de títulos, Thaisinha projeta estreia do Brasileirão e vê Santos no caminho certo

Nesta sexta-feira, o Santos estreia no Campeonato Brasileiro feminino. O primeiro desafio será contra o Real Brasília, na Vila Belmiro. A atacante Thaisinha falou sobre a preparação do Alvinegro Praiano e projetou o torneio.

"Foi uma pré-temporada intensa, muita entrega de toda equipe, e costumamos brincar que a volta das férias é sempre difícil, mas graças a Deus conseguimos desenvolver uma boa pré-temporada. Estamos com novas peças no elenco e é um processo para conhecer mais o jeito que cada uma joga e nos entrosarmos, mas estamos no caminho certo, trabalhando duro dia após dia pra que possamos alcançar nossos objetivos", disse.

"A expectativa para a estreia está altíssima. Estou super ansiosa, frio na barriga desde domingo, que foi o dia que iniciou a nossa semana, e espero que sexta-feira seja uma noite especial para nós. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, e na estreia sempre tem aquele nervosismo também, mas trabalhamos muito para isso e vamos em busca de sair com o resultado positivo da Vila", completou.

O Santos chega para este compromisso totalmente reformulado. A diretoria alvinegra contratou 17 jogadoras para esta temporada.

São elas: as goleiras Kelly Chiavaro, Karen Hipólito e Olivia McDaniel, as laterais Dani Silva, Carol Lara, Nicole Charcopa, Leidiane e Lívia Mathias, as zagueiras Cida, Janaina e Narváez, as meias Larissa Vasconcelos, Maria Alves, Hannah Lee e Suzane Pires e as atacantes Carol Baiana e Mili Merendez.

"Para este ano eu espero que conquistemos títulos, que possamos colocar o Santos no patamar que ele merece, e nosso objetivo é esse. Temos um grande grupo que está alinhado na mesma ideia: deixar o Santos no topo", finalizou Thaisinha.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro para Santos x Real Brasília a partir 19 horas (de Brasília).