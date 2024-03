Em 2024, São Paulo apresenta maior média de público no Paulista desde 1977

Em 2024, a torcida do São Paulo tem sido presença certa nos jogos da equipe no Morumbis, no Paulistão. Em média, 45.512 adeptos por jogo conduzem os jogadores durante a partida.

Esse é o maior número de um clube no Paulistão neste século. Além disso, é o melhor desde a edição de 1977.

O embate com maior público foi o clássico contra o Palmeiras (1 a 1), com 55.030 torcedores. Na sequência, aparecem Portuguesa (45.840), Santos (45.722), Santo André (45.270), RB Bragantino (44.756) e Água Santa (36.456).

A #TorcidaQueConduz faz história! ???? O Tricolor tem média de 45.512 torcedores por jogo no MorumBIS em 2024, a maior média de um clube no Paulistão neste século. A maior desde 1977! E já somos mais de 4??5?? mil no domingo de novo. Corre para garantir seu lugar e aumentar ainda... pic.twitter.com/1mtu0p2igy ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 15, 2024

O duelo está marcado para às 18h (de Brasília) desse domingo. As equipes terminaram empatadas na primeira fase, com 22 pontos, mas o São Paulo terminou na ponta do Grupo D devido ao saldo de gols.