Douglas Luiz é o volante com mais participações em gols nas principais ligas europeias

Douglas Luiz distribuiu duas assistências na vitória do Aston Villa sobre o Ajax por 4 a 0, na última quinta-feira, pelas oitavas de final da Conference League. Com isso, o meio-campista chegou a 20 participações em gols na temporada.

De acordo com levantamento do Sofascore, o brasileiro participou de 41 jogos na temporada, marcou 10 tentos e anotou 10 assistências. Com isso, ele se tornou o volante mais artilheiro das cinco principais ligas da Europa e o jogador da posição com mais participações em gols.

O jogador do Aston Villa ainda tem 89% de acerto nos passes, realizou 60 passes decisivos e converteu 80% das chances claras que teve (8/10).

Douglas Luiz foi lembrado por Dorival Júnior e vai defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Inglaterra, no dia 23, e Espanha, no dia 26. Pelo Brasil, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.

Douglas Luiz foi revelado pela Vasco em 2016. No ano seguinte foi vendido ao Manchester City e emprestado para o Girona, da Espanha. No final do período do empréstimo foi contratado pelo Aston Villa, em 2019. Na Inglaterra já participou de 192 jogos, marcou 22 gols e distribuiu 24 assistências.

A vitória sobre o Ajax levou o time inglês para as quartas de final da Liga Conferência. O clube também é o quarto colocado no Campeonato Inglês com 55 pontos e está garantindo vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

O Aston Villa volta a campo neste domingo, às 11 horas (de Brasília) quando visita o West Ham pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.