Do videogame para a vida: Pirani projeta duelo com Messi na MLS e cita evolução após deixar Santos

Formado nas categorias de base do Santos, Gabriel Pirani irá realizar um sonho de criança neste sábado. O meia, que atualmente defende as cores do DC United, irá enfrentar Lionel Messi, do Inter Miami.

O jogo está marcado para às 15 horas (de Brasília) e está gerando ansiedade no brasileiro, que só via o astro mundial pelo videogame até então.

"O Messi trouxe olhares do mundo inteiro para a MLS. Todos querem jogar contra o Messi, dividir esse espaço com ele, então estou muito feliz e honrado com a oportunidade. Eu costumo brincar que só via esses jogadores pelo videogame e hoje tenho a possibilidade de disputar ao lado deles o mesmo campeonato. Estou muito motivado", disse à Gazeta Esportiva.

"Dividir campo com grandes jogadores sempre será um privilégio, vou desfrutar ao máximo do jogo, mas sempre buscando o melhor resultado para o DC", ampliou.

Pirani foi titular nos três jogos do clube americano até o momento. Ao todo, já são 13 compromisso e uma bola na rede pela equipe. O meia, que esteve com a Seleção Brasileira na eliminação do Pré-Olímpico na Venezuela, falou sobre este início de MLS.

"Estou me readaptando, conhecendo a nova comissão e os novos jogadores que chegaram. Por estar com a seleção, eu perdi toda a pré temporada, chegando faltando apenas uma semana para o início da MLS. Eu gosto da liga, pois desenvolve muito bem os jovens jogadores. Creio que tenho evoluído e vou evoluir ainda mais quando me encaixar e entrosar mais com o time nesse ano", declarou.

O jogador de 21 anos ainda destacou que o seu grande objetivo na temporada é crescer dentro de campo para, consequentemente, levar o DC o mais longe possível na MLS.

Pirani soma 13 jogos com a camisa do DC United (Foto: Divulgação/DC United)

"Evoluir ainda mais após o período com a seleção, ter uma sequência de jogos como titular, uma minutagem alta, ser impactante no time dentro de campo e ajudar o DC a chegar no playoffs", comentou.

Para tentar ajudar o DC United, aliás, Pirani conta com uma ajuda de peso. Trata-se de Christian Benteke, experiente atacante que soma passagens por Aston Villa, Liverpool e Crystal Palace.

"É um grande atacante, muito decisivo e esteve por muitos anos na maior liga do planeta. Além de ser muito profissional é uma pessoa muito do bem. Ajuda todo o grupo a crescer e principalmente os jovens passando sua experiência", contou.

Por fim, Gabriel Pirani comparou o futebol brasileiro com a liga norte-americana. O garoto defendeu o Santos em 77 partidas (cinco gols), o Cuiabá em 10 (um gol) e o Fluminense em 24 (dois gols).

"É uma liga onde tem muitos jovens, o jogo acaba por ser imprevisível, é muito competitivo. O futebol brasileiro muitas vezes acaba por ser mais cadenciado, mais pensado, diferente daqui que se corre muito. Porém é uma liga que só vem crescendo ano após ano, estou muito feliz de estar aqui aprendendo e evoluindo dia após dia", finalizou.