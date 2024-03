Diretor critica arbitragem: 'Gostam de operar o Corinthians'

Do UOL, em São Paulo

O diretor estatutário de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, criticou o árbitro Braulio da Silva Machado no jogo contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil.

O que aconteceu

Rubão disparou que "é inacreditável como gostam de operar o Corinthians". Ele reclamou da arbitragem nas redes sociais minutos depois da classificação do clube à terceira fase da competição.

O dirigente classificou a atuação da arbitragem como vergonhosa. A partida ficou marcada pela expulsão polêmica de Rodrigo Garro, ainda no primeiro tempo, por dois amarelos. Em campo, corintianos criticaram o rigor da decisão.

A declaração do diretor vai na contramão do que disse o técnico António Oliveira. Após a partida e mesmo tendo recebido vermelho, o treinador português evitou alimentar a discussão e disse que os árbitros "fazem o melhor que podem".

É inacreditável como gostam de operar o Corinthians!! É vergonhoso!! Vamos por mais!! O trabalho continua!! #VaiCorinthians. Rubão, no X