Diniz testa opções para substituir Thiago Santos no Fluminense

O Fluminense vem trabalhando forte nesta semana visando o duelo contra o Flamengo. Os tricolores precisam vencer por três gols de diferença no Maracanã, neste sábado, para avançarem à decisão do Campeonato Carioca, um resultado nada fácil principalmente se for levado em conta a qualidade do rival.

Quinta-feira finalizada no CT Carlos Castilho! Sábado é dia de lutar pela vaga na final! ?: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/HQBFdQxrlo ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 14, 2024

Para este jogo, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o zagueiro Thiago Santos. O jogador está suspenso após ser expulso na primeira partida entre as equipes.

Os substitutos naturais de Thiago Santos são Manoel e Antônio Carlos. No entanto, Diniz pode escolher outra opção.

O volante André retorna de suspensão e pode atuar na zaga desde o início. Com isso, o Fluminense manteria a estrutura do meio para o ataque que começou a partida do último sábado.

O Fluminense vai finalizar a preparação nesta sexta-feira, quando Diniz vai definir a escalação para o clássico.