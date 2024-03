Desafiante de Mike Tyson no boxe tem fortuna avaliada em R$ 398 milhões

Imagem: Al Bello/Getty Images for Triller

Do UOL, em São Paulo

Jake Paul, adversário de Mike Tyson, ficou famoso na internet e atualmente possui mais de 40 milhões de inscritos no YouTube.

O que aconteceu

Em 2016, foi estrela de um seriado de comédia do Disney Channel. A produção teve três temporadas e fez com que ele acumulasse uma fortuna de cerca de 30 milhões de dólares (R$ 149,2 milhões, na cotação de hoje).

A partir de 2018, Jake Paul migrou para o boxe, tornando-se profissional em 2020. Em 2023, Jake foi derrotado por Tommy Fury, mas, apesar disso, dobrou sua fortuna ao ganhar 30 milhões de dólares.

Hoje, Jake tem um patrimônio líquido de cerca de 80 milhões de dólares (R$ 398 milhões), de acordo com o site 'Celebrity Net Worth'.

Com o dinheiro conquistado, ele comprou uma mansão em Porto Rico por cerca de 16 milhões de dólares (R$ 79,6 milhões) em 2023, com 12.800 metros quadrados, oito quartos, 12 banheiros, área para treinos de beisebol, piscina, elevador, salão de jogos e um cinema particular.