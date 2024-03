Corinthians dá três dias de folga ao elenco antes de iniciar período de treinos e amistosos

O elenco do Corinthians ganhou três dias de descanso após a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira, com a vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo. O clube folgará nesta sexta, no sábado e no domingo antes de iniciar o período de treinamentos.

Nesta sexta e também no sábado, apenas os jogadores que se recuperam de lesão no departamento médico da equipe irão comparecer ao CT Dr. Joaquim Grava para dar sequência ao cronograma. São eles: Igor Coronado, Fausto Vera, Paulinho, Diego Palacios e Ruan Oliveira.

Já no domingo, a folga é geral. O grupo se reapresenta na próxima segunda-feira para dar início aos treinamentos da "intertemporada".

Após a classificação na Copa do Brasil, o Corinthians agora ficará um belo tempo sem entrar em campo. Já eliminado do Paulistão, o time só retorna aos gramados no início de abril, pela estreia na Sul-Americana.

Contudo, o técnico António Oliveira confirmou na última entrevista coletiva que a equipe fará alguns amistosos para se preparar neste intervalo de tempo.