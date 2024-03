Com Real x City, Uefa define duelos das quartas de final da Champions League

A Uefa realizou na manhã desta sexta-feira, em sua sede, em Nyon, na Suíça, o sorteio para definir as quartas de final da Champions League, que contará com grandes confrontos e, inclusive, uma reedição da semifinal da temporada passada entre Real Madrid e Manchester City.

Além do reencontro entre Real Madrid e Manchester City, o duelo entre Barcelona e Paris Saint-Germain é um dos destaques dessas quartas de final da Champions League. Nos últimos anos, as duas equipes se acostumaram a travar duelos eletrizantes, como o fatídico 6 a 1 no Camp Nou, em que Neymar brilhou.

O Arsenal tentará chegar pela primeira vez em uma semifinal de Champions League desde a temporada 2008/09, quando deixou de ir à decisão ao perder para o Manchester United. A missão, entretanto, não será nada fácil, já que terá pela frente o Bayern de Munique, terceiro maior campeão do torneio, com seis troféus, ao lado do Liverpool.

Atlético de Madrid e Borussia Dortmund farão o confronto dos azarões. Os Colchoneros jamais venceram a Liga dos Campeões, embora tenham chegado à final em 2014 e 2016, sendo derrotados em ambas as ocasiões pelo rival Real Madrid. Já os alemães ergueram a taça em 1997, batendo a Juventus na decisão, e querem voltar a conquistar o maior título de clubes do planeta após 27 anos.

A final da Liga dos Campeões acontece no dia 1 de junho, sábado, no mítico estádio de Wembley, em Londres. A última decisão do torneio realizada no local foi na temporada 2012/13, em que o Bayern de Munique levou a melhor no clássico contra o Borussia Dortmund.

Confira todos os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões:

Arsenal x Bayern de Munique (jogo de ida em Londres, jogo de volta em Munique)



Atlético de Madrid x Borussia Dortmund (jogo de ida em Madri, jogo de volta em Dortmund)



Real Madrid x Manchester City (jogo de ida em Madri, jogo de volta em Manchester)



Paris Saint-Germain x Barcelona (jogo de ida em Paris, jogo de volta em Barcelona)

Chaveamento definido até a final

Além do sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões, também foi definido o chaveamento até a grande decisão.

Semifinais



Arsenal ou Bayern x Atlético de Madrid ou Borussia Dortmund

Real Madrid ou Manchester City x PSG ou Barcelona