Com Palmeiras e São Paulo, Libertadores tem todos classificados definidos; veja potes do sorteio

A Copa Libertadores conheceu na noite de quinta-feira o último classificado para a fase de grupos da competição. O sorteio desta etapa acontece na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol, e já tem os potes definidos.

Ao todo, sete times brasileiros conhecerão seus grupos e adversários. São eles: Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Desses, apenas o Botafogo precisou passar pelas fases 2 e 3 e deixou para trás Aurora (BOL) e Red Bull Bragantino.

As 32 equipes serão divididas em quatro potes, montados de acordo com o ranking publicado pela Conmebol em dezembro de 2023. O Fluminense, atual campeão da principal competição continental, será, obrigatoriamente o cabeça de chave do Grupo A, como determina a regra do sorteio.

? ¡Los bolilleros del sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores 2024! ?? El lunes conoceremos las zonas en el camino a la #GloriaEterna. pic.twitter.com/k2ZAWlfYpn ? CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 15, 2024

As outras cabeças de chave serão definidas entre os times do Pote 1, que contém as melhores equipes de acordo com ranking da Conmebol divulgado em dezembro de 2023.

De acordo com o regulamento, times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos. Só serão aceitos dois clubes de um mesmo país na mesma chave apenas se um deles vier da terceira fase.

Veja todos os potes:

Pote 1: Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Flamengo (BRA), Grêmio (BRA), Peñarol (URU), São Paulo (BRA), LDU (EQU).

Pote 2: Atlético-MG (BRA), Independiente del Valle (EQU), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Barcelona (EQU), Bolívar (BOL) e Junior (COL).

Pote 3: San Lorenzo (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL) e Talleres (ARG)

Pote 4: Caracas (VEN), Liverpool (URU), Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Botafogo (BRA), Palestino (CHI), Nacional (URU) e Colo-Colo (CHI)