Com mudanças, Ramón Díaz esboça escalação do Vasco para jogo contra o Nova Iguaçu

O Vasco segue com a preparação visando o duelo contra o Nova Iguaçu, neste domingo, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. O Cruzmaltino precisa da vitória para alcançar a decisão.

Para esta partida, o técnico Ramón Díaz esboçou uma formação com mudanças. A principal delas é a tática com três zagueiros, que deve ser implantada pelo comandante.

O paraguaio Rojas, zagueiro de origem, treinou na lateral direita. Além dele, Praxedes ganhou uma vaga no meio. No ataque, Adson volta ao time titular.

Assim, o Vasco deve ir a campo com a seguinte formação: Léo Jardim, Rojas, João Victor, Léo e Lucas Pitón; Medel, Praxedes e Galdames; Payet, Adson e Vegetti.

O Vasco deve conquistar a vitória para se classificar à decisão. Na partida de ida as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1.