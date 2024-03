Com Galeno de fora, Portugal anuncia lista de convocados para amistosos de março

A seleção portuguesa anunciou na manhã desta sexta-feira os convocados para os amistosos contra Suécia, em Guimarães, e Eslovênia, em Liubliana, nos dias 21 e 26 de março. O grande destaque vai para a ausência do atacante luso-brasileiro Galeno. O atleta foi chamado por Dorival Júnior para defender o Brasil e havia a expectativa de que ele também aparecesse entre os nomes escolhidos por Roberto Martínez.

O comandante espanhol explicou a decisão de não selecioná-lo.

"Falei com Galeno, ele gostaria de jogar pelo Brasil e isso temos que respeitar. Desejo o melhor para ele, mas precisamos de jogadores que tenham a seleção (portuguesa) no coração", afirmou na coletiva do anúncio da lista de convocados.

Assim, não há mais dúvidas e Galeno representará o Brasil nos amistosos dos dias 23 e 26 de março, diante da Inglaterra, em Wembley, e da Espanha, no Santiago Bernabéu.

A lista de 32 convocados por Portugal conta com alguns jogadores experientes. O craque Cristiano Ronaldo, aos 39 anos e atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, foi chamado novamente. Além dele, o zagueiro Pepe, com 41 anos e defendendo o Porto, também foi selecionado.

Também aparece entre os nomes o meio campista Matheus Nunes, do Manchester City, que viveu situação parecida com Galeno e escolheu defender a seleção portuguesa.

Confira abaixo a convocação completa da seleção portuguesa para os amistosos contra Suécia e Eslovênia: