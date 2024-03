Com Corinthians no Pote 1, Conmebol define como será o sorteio da Sul-Americana

Com os clubes já classificados e os potes confirmados, a Conmebol definiu nesta sexta-feira como será feito o sorteio para conhecer os grupos da Copa Sul-Americana de 2023. Sete brasileiros estão na disputa: Corinthians, Bragantino, Cruzeiro, Athletico-PR, Cuiabá, Fortaleza e Internacional.

A competição já contava com 12 equipes classificadas, mas conheceu os outros 16 após o término do playoff pela fase preliminar do torneio. O vencedor de cada duelo garantiu sua vaga na fase de grupos da Sul-Americana de 2024.

Os últimos quatro classificados vieram da terceira fase da Libertadores: Red Bull Bragantino, Nacional-PAR, Always Ready-BOL e Sportivo Trinidense-PAR, que foram derrotados por Botafogo, Palestino-CHI, Nacional-URU e o Colo-Colo, respectivamente.

O sorteio dos grupos da Sul-Americana acontece na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), na cidade de Luque, no Paraguai, onde fica a sede de Conmebol. Os 32 times serão divididos em oito grupos de quatro cada. Os primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, enquanto os segundos disputam um playoff com os terceiros vindos da fase de grupos da Libertadores.

Equipes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos da Sul-Americana, mas há uma exceção. Caso esse time venha da terceira fase da Libertadores, ele pode cair na chave de outro do mesmo país. Por exemplo, o Red Bull Bragantino pode ser sorteado no grupo de outro clube brasileiro.

Em todas as etapas do mata-mata, os confrontos serão disputados em sistema de ida e volta. Não há mais o benefício do gol qualificado (fora de casa). O único duelo em partida única é a final, prevista para o dia 23 de novembro, ainda sem local confirmado.

A distribuição dos clubes por potes foi definida com base no ranking da Conmebol, divulgado no ano passado. A fase de grupos está prevista para ser disputada entre 3 de abril e 29 de maio. É importante dizer que os clubes do mesmo pote não podem cair na mesma chave.

Veja, abaixo, os potes do sorteio da Sul-Americana:

Pote 1: Boca Juniors, Athletico Paranaense, Internacional, Racing, Corinthians, Defensa y Justicia, Cruzeiro e Lanús;

Pote 2: Fortaleza, Argentinos Juniors, Independiente Medellín-COL, Delfín-EQU, Unión La Calera-CHI, Danubio-URU, Metropolitanos-VEN e Coquimbo Unido-CHI;

Pote 3: Universidad Católica-EQU, Universidad César Vallejo-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Cuiabá, Nacional Potosí-BOL, Belgrano-ARG, Racing-URU e Sportivo Ameliano-PAR;

Pote 4: Real Tomayapo-BOL, Alianza FC-COL, Deportivo Garcilaso-PER, Rayo Zuliano-VEN, Red Bull Bragantino, Nacional-PAR, Always Ready-BOL e Sportivo Trinidense-PAR.