Carpini busca manter invencibilidade contra o Novorizontino e classificar São Paulo às semis do Paulistão

O São Paulo não terá vida fácil pela frente no Campeonato Paulista. Neste domingo, em busca de uma vaga nas semifinais do Estadual, o Tricolor recebe o Novorizontino em jogo único. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília), no Morumbis.

Como não há partida de volta, só a vitória interessa ao São Paulo. E, para isso, poderá contar com uma ajudinha 'extra': Thiago Carpini. Apesar da breve carreira, o treinador já acumula certa experiência em confrontos contra o Novorizontino, rival das quartas de final.

Carpini está invicto em partidas diante do Novorizontino. Em seus últimos cinco anos de carreira, o treinador esteve no comando de quatro equipes distintas quando enfrentou o adversário e obteve duas vitórias e dois empates - foram três duelos válidos pelo Paulistão e um pela Série B do Brasileiro.

A primeira vez que Carpini esteve à beira do gramado em um jogo contra o Tigre do Vale foi em 2020, ainda em seu primeiro trabalho como treinador. Em partida válida pela sexta rodada do Estadual, o Guarani cedeu o empate em 1 a 1 ao Novorizontino, jogando no Brinco de Ouro. Igor Henrique fez o gol da equipe de Campinas, enquanto Bruno Aguiar deixou tudo igual.

Na segunda ocasião, conseguiu seu primeiro triunfo sobre o rival. Um ano depois, já no comando da Inter de Limeira, venceu o adversário por 1 a 0, no Limeirão, graças a um gol de Roger, pela terceira rodada da fase inicial do Paulistão.

A terceira vez em que Carpini se viu cara a cara com o Tigre do Vale foi no Estadual de 2022, com a terceira equipe diferente. Treinando o Santo André, conseguiu segurar o empate sem gols com o Novorizontino, no Bruno José Daniel, na sétima rodada da competição.

Por fim, a última vez em que um time de Carpini enfrentou o clube de Novo Horizonte foi em 2023, mas desta vez por outro torneio. Na 21ª rodada da Série B do Brasileirão, o treinador esteve à beira do gramado quando o Juventude venceu o adversário, por 1 a 0, com um gol contra de Geovane.

No último triunfo sobre o Novorizontino, Carpini venceu o embate com o treinador Eduardo Baptista. Agora, os dois voltam a se encontrar para definir quem será um dos quatro semifinalistas do Paulistão. Será a primeira vez que os times se enfrentarão em um mata-mata do torneio.

O São Paulo sofreu para se classificar às quartas de final do Estadual, mas assegurou a vaga após uma vitória suada sobre o Ituano na última rodada. Ao fim da primeira fase, o Tricolor de Carpini fechou com seis triunfos, quatro empates e duas derrotas, e teve o melhor ataque ao lado do Palmeiras, com 20 gols marcados.

Carpini, agora, vai em busca de seu segundo título com o São Paulo. O treinador já conquistou a Supercopa Rei sobre o rival Palmeiras no início deste ano e pode levantar seu segundo troféu com o Tricolor em menos de cinco meses de clube.