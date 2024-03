Campeonato Brasileiro Feminino terá recorde de investimento em 2024

O Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2024 começa nesta sexta-feira e já contará com embates de grandes clubes do País. A competição também terá recorde de investimento, em torno de R$ 25 milhões.

Nesta temporada, o campeão receberá R$1,5 milhão, e o vice R$ 750 mil. Em 2023, o vencedor recebeu R$1,2 milhão e o segundo colocado R$ 600 mil. Além disso, a CBF reajustou as cotas e irá distribuir R$ 6 milhões aos participantes.

Na fase inicial, cada equipe receberá R$ 300 mil, enquanto na fase seguinte, os oito classificados ganharão R$ 100 mil. Os quatro finalistas ainda receberão mais R$ 100 mil.

"Vai ser um grande campeonato, com um aporte histórico de aproximadamente R$ 25 milhões, aumento expressivo nas cotas e premiações, a CBF assumindo também a logística das equipes e a utilização do VAR a partir das quartas de final; estamos avançando e seguiremos assim, sempre buscando melhorias para o futebol feminino do Brasil", explicou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Avisa lá que eu tô de volta! Começa HOJE o #BrasileirãoFemininoNeoenergia 2024! ? ? pic.twitter.com/HywkgfXDoZ ? Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) March 15, 2024

A competição terá inicio às 19h (de Brasília) desta sexta-feira. A Ferroviária receberá o Botafogo em Araraquara e, no mesmo horário, o Santos recebe o Real Brasília, na Vila Belmiro. Para fechar a noite, às 21h30, Palmeiras e Flamengo se enfrentam em Jundiaí.

No sábado, mais quatro jogos serão disputados: Avaí/Kindermann x RB Bragantino, Fluminense x Atlético-MG, América-MG x Internacional e Cruzeiro x São Paulo. Grêmio e Corinthians duelam na segunda-feira para fechar a rodada.

Confira mais informações dos jogos

Santos x Real Brasília, na Vila Belmiro (sexta-feira, às 19h)

Ferroviária x Botafogo, na Fonte Luminosa (sexta-feira, às 19h)

Palmeiras x Flamengo, no Estádio Doutor Jayme Cintra (sexta-feira, às 21h30)

Fluminense x Atlético-MG, no Luso-Brasileiro (sábado, às 15h)

Avaí/Kindermann x RB Bragantino, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves (sábado, às 15h)

Cruzeiro x São Paulo, no Estádio Castor Cifuentes (sábado, às 16h)

América-MG x Internacional, na Arena Gregorão (sábado, às 15h)

Grêmio x Corinthians, no Estádio Airton Ferreira da Silva (segunda-feira, às 20h).

Veja os maiores campeões da competição

Corinthians - 5 títulos (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023)



Ferroviária - 2 títulos (2014 e 2019)



Rio Preto - 1 título (2015)



Centro Olímpico - 1 título (2013)



Flamengo - 1 título (2016)



Santos - 1 título (2017)